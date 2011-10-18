Интернет-тариф от компании Flex
100М/ТВ+/670р
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 1000 ₽
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
1 000 ₽
Зачисляется на лицевой счет
- Абонентская плата
- 670 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- ТВ каналов