Интернет-тариф от компании Seven Sky
Вверх-700
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 888 ₽
- Оборудование
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- Рассрочка
- Выкуп
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 500 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 91 ТВ канал
- Оборудование для ТВ
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- HD
- Стандартное