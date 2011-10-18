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Интернет-тариф от компании Seven Sky

Вверх-1000

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 1000 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 222 ₽
Оборудование
  • Рассрочка
  • Выкуп
Характеристики
Максимальная скорость на прием
1000 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
91 ТВ канал
Оборудование для ТВ
  • Рассрочка
  • Выкуп
Тип ТВ
  • HD
  • Стандартное