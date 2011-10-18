Wifire Эксклюзивный 100 [Промо]

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Акция действительно Непубличный тариф от WiFire

185 дней промо-периода на скорости 50 Мбит/с Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 100 Мбит/с