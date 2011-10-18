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Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ

Free.Style 15

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Акция
действительно с 05.07.2015 до 30.11.2015

Горячий сезон

При подключении услуг Интернет новый абонент получает скидку в размере 50% от стоимости выбранного тарифного плана в течение первых двух месяцев.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 15 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
795 ₽

398 руб/мес первые 2 месяца с момента подключения по акции «Горячий сезон»

Характеристики
Максимальная скорость на прием
15 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу

В ночное время с 01:00 до 9:00 — 30 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет