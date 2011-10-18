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Интернет-тариф от компании Билайн

Домашний с ТВ Лайт+

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
630 ₽
Оборудование
Рассрочка
Характеристики
Максимальная скорость на прием
70 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
124 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD