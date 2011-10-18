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Интернет-тариф от компании Комплат

БЕЗ РУБЛЯ 19 (посуточная оплата)

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
19 ₽

Посуточная оплата
Можно блокировать доступ в интернет неограниченное количество раз

Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет