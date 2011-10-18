Интернет-тариф от компании Комплат
БЕЗ РУБЛЯ 19 (посуточная оплата)
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
19 ₽
Посуточная оплата
Можно блокировать доступ в интернет неограниченное количество раз
- Оборудование
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- Платная аренда
- Выкуп
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет