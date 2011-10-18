Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Эт Хоум

6 по 190

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
190 ₽

Для участия в акции необходимо внести единоразовый платеж 1200 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
100 ТВ каналов
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD