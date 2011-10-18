Интернет-тариф от компании Дом.ru Санкт-Петербург
Мне нравится L 300
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- стоимость подключения 100 ₽
- скорость до 300 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- Ethernet
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Стоимость подключения
-
100 ₽
- Абонентская плата
- 880 ₽
- Оборудование
- Рассрочка
- Стоимость оборудования
- 120 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 300 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
300 Мбит/с
Скоростной бонус: 400 Мбит/с на первые 3 месяца
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
42 HD-канала
- Количество каналов
- 154 ТВ канала
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
Амедиатека: 349 руб./мес.
Мультирум: 100 руб./мес.
Телеархив 50 руб./мес.