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Интернет-тариф от компании Дом.ru Санкт-Петербург

Мне нравится L 300

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • стоимость подключения 100 ₽
  • скорость до 300 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Ethernet
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Стоимость подключения
100 ₽
Абонентская плата
880 ₽
Оборудование
Рассрочка
Стоимость оборудования
120 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
300 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
300 Мбит/с

Скоростной бонус: 400 Мбит/с на первые 3 месяца

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

42 HD-канала

Количество каналов
154 ТВ канала
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Амедиатека: 349 руб./мес.
Мультирум: 100 руб./мес.
Телеархив 50 руб./мес.