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Интернет-тариф от компании Дом.ru Санкт-Петербург

Сверхскоростной 500

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • стоимость подключения 100 ₽
  • скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Ethernet
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Стоимость подключения
100 ₽
Абонентская плата
650 ₽
Оборудование
Рассрочка
Стоимость оборудования
550 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
500 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
500 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет