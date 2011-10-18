Free.Style 20

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Акция действительно с 05.07.2015 до 30.11.2015 Горячий сезон При подключении услуг Интернет новый абонент получает скидку в размере 50% от стоимости выбранного тарифного плана в течение первых двух месяцев. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 20 Мбит/с