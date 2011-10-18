Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании МТС

Весь МТС Супер ТB (Домашний Интернет + ИТВ + Мобильная связь)

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
840 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
20 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
140 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Скидка 100% на мобильный тариф Smart:

  • 500 минут
  • 500 sms
  • Безлимитный интернет