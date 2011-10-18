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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Игровой 500

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
850 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
10 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
500 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

В тариф включены бонусы в играх:

  • World of Tanks
  • World of Warships
  • Warface
  • Blade and Soul
  • Point Blank
  • Lineage 2