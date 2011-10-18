Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Игровой 500 2в1 Турбо
Акция
действительно
В тариф включены бонусы в играх:
- World of Tanks
- World of Warships
- Warface
- Blade and Soul
- Point Blank
- Lineage 2
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 1 050 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 20 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 500 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 129 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD