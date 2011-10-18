Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Игровой 500 2в1 Турбо (ПРОМО)

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 16.07.2018 до 30.09.2018

В тариф включены бонусы в играх:

  • World of Tanks
  • World of Warships
  • Warface
  • Blade and Soul
  • Point Blank
  • Lineage 2
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
950 ₽

По окончании промо-периода (2 месяца) абонентская плата составит 1050 руб./мес.

Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
1 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
500 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
129 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD