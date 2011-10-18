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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Игровой 60 (ПРОМО)

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Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
690 ₽

По окончании промо-периода (2 месяца) абонентская плата составит 850 руб./мес.

Оборудование
  • Выкуп
  • Платная аренда
Стоимость оборудования
1 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

В тариф включены бонусы в играх:

  • World of Tanks
  • World of Warships
  • Warface
  • Blade and Soul
  • Point Blank
  • Lineage 2