Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Игровой 10 (ПРОМО)
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Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Абонентская плата
-
690 ₽
По окончании промо-периода (2 месяца) абонентская плата составит 850 руб./мес.
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 1 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 10 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
В тариф включены бонусы в играх:
- World of Tanks
- World of Warships
- Warface
- Blade and Soul
- Point Blank
- Lineage 2