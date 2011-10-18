Игровой 500 + ТВ Турбо (ПРОМО)

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Акция действительно с 16.07.2018 до 30.09.2018 В тариф включены бонусы в играх: World of Tanks

World of Warships

Warface

Blade and Soul

Point Blank

Lineage 2 Основные характеристики подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)

скорость до 500 Мбит/с