Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Sumtel

Только вперед!

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
300 ₽

По окончании промо-периода (360 дней) абонентская плата составит 495 руб./мес.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу

По окончании промо-периода (360 дней) скорость увеличится до 60 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет