Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ
Домашний - 4 Мбит/c (с. Владимиро–Александровское)
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Акция
действительно с 05.07.2015 до 30.11.2015
Горячий сезон
При подключении услуг Интернет новый абонент получает скидку в размере 50% от стоимости выбранного тарифного плана в течение первых двух месяцев.
Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- скорость до 12 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Абонентская плата
-
1 500 ₽
750 руб/мес первые 2 месяца с момента подключения по акции «Горячий сезон»
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 12 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет