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Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ

Домашний - 4 Мбит/c (с. Владимиро–Александровское)

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Акция
действительно с 05.07.2015 до 30.11.2015

Горячий сезон

При подключении услуг Интернет новый абонент получает скидку в размере 50% от стоимости выбранного тарифного плана в течение первых двух месяцев.

Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 12 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
1 500 ₽

750 руб/мес первые 2 месяца с момента подключения по акции «Горячий сезон»

Характеристики
Максимальная скорость на прием
12 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет