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Интернет-тариф от компании ЧЕБNET

Надолго 100 + ТВ 100

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
240 ₽

После подключения абонентская плата составит 480 руб./мес., далее абоненту предоставляется скидка в зависимости от времени активного пользования услугами:

  • После 3 месяцев (90 дней) - 456 руб./мес.
  • После 6 месяцев (180 дней) - 432 руб./мес.
  • После 9 месяцев (270 дней) - 408 руб./мес.
  • После 1 года (360 дней) - 384 руб./мес.
  • После 2 лет (720 дней) - 336 руб./мес.
  • После 3 лет (1080 дней) - 288 руб./мес.
  • После 4 лет (1440 дней) - 240 руб./мес.
Оборудование
  • Рассрочка
  • Выкуп
Стоимость оборудования
70 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
100 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Рассрочка
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD