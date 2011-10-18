Интернет-тариф от компании Югрател
Надолго 100 + ТВ 130
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
500 ₽
После подключения абонентская плата составит 1000 руб./мес., далее абоненту предоставляется скидка в зависимости от времени активного пользования услугами:
- После 3 месяцев (90 дней) - 950 руб./мес.
- После 6 месяцев (180 дней) - 900 руб./мес.
- После 9 месяцев (270 дней) - 850 руб./мес.
- После 1 года (360 дней) - 800 руб./мес.
- После 2 лет (720 дней) - 700 руб./мес.
- После 3 лет (1080 дней) - 600 руб./мес.
- После 4 лет (1440 дней) - 500 руб./мес.
- Оборудование
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 70 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 130 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD