Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании UNET

100 Мбит/сек

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
440 ₽

Цена за один месяц - 590 руб.

  • При покупке абонемента на 12 месяцев: 440 руб/мес. (всего 5280 руб.)
  • При покупке абонемента на 6 месяцев: 490 руб/мес. (всего 2940 руб.)
  • При покупке абонемента на 3 месяца: 540 руб/мес. (всего 1620 руб.)
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет