Интернет-тариф от компании UNET
100 Мбит/сек
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
440 ₽
Цена за один месяц - 590 руб.
- При покупке абонемента на 12 месяцев: 440 руб/мес. (всего 5280 руб.)
- При покупке абонемента на 6 месяцев: 490 руб/мес. (всего 2940 руб.)
- При покупке абонемента на 3 месяца: 540 руб/мес. (всего 1620 руб.)
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет