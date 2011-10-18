Интернет-тариф от компании UNET
200 Мбит/сек
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
640 ₽
Цена за один месяц - 790 руб.
- При покупке абонемента на 12 месяцев: 640 руб/мес. (всего 7680 руб.)
- При покупке абонемента на 6 месяцев: 690 руб/мес. (всего 4140 руб.)
- При покупке абонемента на 3 месяца: 740 руб/мес. (всего 2220 руб.)
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 200 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет