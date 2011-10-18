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Интернет-тариф от компании UNET

200 Мбит/сек

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
640 ₽

Цена за один месяц - 790 руб.

  • При покупке абонемента на 12 месяцев: 640 руб/мес. (всего 7680 руб.)
  • При покупке абонемента на 6 месяцев: 690 руб/мес. (всего 4140 руб.)
  • При покупке абонемента на 3 месяца: 740 руб/мес. (всего 2220 руб.)
Характеристики
Максимальная скорость на прием
200 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет