Интернет-тариф от компании АйЗет
Победа
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
1 ₽
Абонентская плата - 570 руб./мес., но третий месяц предоставляется по льготной цене 1 рубль
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 70 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
12 HD-каналов
- Количество каналов
- 109 ТВ каналов
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD