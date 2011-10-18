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Интернет-тариф от компании АйЗет

Победа

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 ₽

Абонентская плата - 570 руб./мес., но третий месяц предоставляется по льготной цене 1 рубль

Характеристики
Максимальная скорость на прием
70 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

12 HD-каналов

Количество каналов
109 ТВ каналов
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD