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Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ

Эконом (п. Южный)

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Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 1 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
350 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
1 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет