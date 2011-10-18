Интернет-тариф от компании АЭРГО
AirActive
Основные характеристики
- подключение при помощи WiMAX, Wi-Fi
- стоимость подключения 9700 ₽
- скорость до 25 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
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- WiMAX
- Wi-Fi
- Стоимость подключения
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9 700 ₽
- Абонентская плата
- 400 ₽
- Оборудование
- Выкуп
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 25 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Нет
- Комментарий оператора
Передача данных осуществляется с помощью антенны, которая устанавливается на крыше или фасаде дома или коттеджа. Сигнал поступает с базовой станции, антенна принимает его и транслирует на специальный модем. Возможности сигнала позволяют организовать Wi-Fi сеть с помощью роутера и подключить к ней компьютеры и мобильные устройства.