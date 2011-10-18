Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Баштел

Игровой

К сожалению, этот тариф не активен в вашем регионе.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), ADSL
  • скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • ADSL
Абонентская плата
650 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
200 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу

При подключении по телефонной линии скорость 6 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Дополнительные бонусы в играх World of Tanks и World of Warships