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Интернет-тариф от компании Баштел

Моя Башкирия 2 в 1

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
450 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

36 HD-каналов

Количество каналов
159 ТВ каналов
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD