Интернет-тариф от компании Бридж Телеком
Бридж Скай
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Основные характеристики
- подключение при помощи WiMAX
- стоимость подключения 6500 ₽
- скорость до 5 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- WiMAX
- Стоимость подключения
-
6 500 ₽
- Абонентская плата
- 1 950 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 5 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет