Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Бридж Телеком

Фактимус

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи WiMAX
  • стоимость подключения 7500 ₽
  • скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
WiMAX
Стоимость подключения
7 500 ₽
Абонентская плата
1 180 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
10 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет