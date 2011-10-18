Интернет-тариф от компании Бридж Телеком
Фактимус
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Основные характеристики
- подключение при помощи WiMAX
- стоимость подключения 7500 ₽
- скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- WiMAX
- Стоимость подключения
-
7 500 ₽
- Абонентская плата
- 1 180 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 10 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет