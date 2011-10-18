Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
Доступен только для новых абонентов
- Абонентская плата
- 300 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
До 100 Мбит/с с 00:00 до 12:00
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет