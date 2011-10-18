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Интернет-тариф от компании Новая Линия

Новый взгляд

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Акция
действительно

Акция «Всё, о чём мечтал!»

Акция «Всё, о чём мечтал!» действует c 5 октября по 5 ноября 2015 года.

Принять участие в Акции могут только новые абоненты.
При переходе от другого провайдера действует дополнительное предложение: - абонент получает 2 месяца бесплатного интернета на скорости 80 Мбит/с + 4 месяца интернета по льготной цене тарифа: 80 Мбит/с за 350 рублей в месяц. - по окончании 6 месяцев, списание оплаты происходит согласно стоимости действующего тарифного плана абонента. Для новых абонентов действие льготной цены Новых тарифов - 4 месяца с момента подключения при внесении авансового платежа на свой лицевой счет не менее 1500 рублей. Для получения в подарок роутера Wi-Fi и активации Льготной цены тарифов на 4 месяца, необходимо внести на свой лицевой счет авансовый платёж не менее 2500 рублей.

Денежные средства, внесенные на счет для подключения тарифа по льготной цене, будут расходоваться только на оплату услуг интернета и возврату не подлежат.

Данное предложение действует в многоквартирных домах на всей сети компании «Новая линия»:

для новых абонентов подключаемых в многоквартирном доме; Абонентам, подключенным к другим провайдерам.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 90 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
350 ₽

Указана льготная цена по условиям акции. Базовая цена - 700 руб./мес.

Оборудование
Бесплатно
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер в подарок по акции.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
90 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
9 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет