Интернет-тариф от компании МГТС
Бонусный сезон
Акция
действительно с 27.08.2018 до 28.02.2019
Участникам Бонусной программы МГТС первые полгода пользования услугами начисляются бонусы в размере 10% от стоимости тарифа, далее - 5%
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 250 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
- 550 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 250 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет