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Интернет-тариф от компании МГТС

Бонусный сезон + ТВ + Smart Nonstop

Акция
действительно с 27.08.2018 до 28.02.2019

Участникам Бонусной программы МГТС первые полгода пользования услугами начисляются бонусы в размере 10% от стоимости тарифа, далее - 5%

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 250 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
990 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
250 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-пакет «Амедиа Премиум HD» - бесплатно на 2 месяца

Количество каналов
140 ТВ каналов
Дополнительные услуги

Мобильный тариф Smart Nonstop включен в абонентскую плату