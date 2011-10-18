Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
Тариф доступен только для новых абонентов
- Абонентская плата
- 500 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 40 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
STB-приставка
По истечении 36 месяцев с даты передачи оборудования абоненту STB-приставка переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования абонентом услугами.
- Количество каналов
- 111 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
Телефония с предоставлением абонентской линии (местные вызовы — 0,36 руб/мин)