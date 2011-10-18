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Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения

Тариф доступен только для новых абонентов

Абонентская плата
500 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
40 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

STB-приставка

По истечении 36 месяцев с даты передачи оборудования абоненту STB-приставка переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования абонентом услугами.

Количество каналов
111 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Телефония с предоставлением абонентской линии (местные вызовы — 0,36 руб/мин)