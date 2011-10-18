Интернет-тариф от компании МГТС
Социальный + ТВ
Акция
действительно с 27.08.2018 до 31.08.2019
Тариф "Социальный" доступен для абонентов льготных категорий (пенсионеры, студенты, многодетные семьи)
Для подключения необходимо предъявить социальную карту
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Абонентская плата
-
320 ₽
При подключенной телефонии от МГТС абонентская плата составит 320 руб./мес., без телефонии - 370 руб./мес.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 60 ТВ каналов
- Тип ТВ
-
- Стандартное