Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Геликон

Интернет-Соло ♭ 220 (комплексный)

Акция
действительно

Тариф доступен только при одновременном подключении интерактивного телевидения или телефонии

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 35 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
220 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
35 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет