Интернет-тариф от компании Геликон
Интернет-Соло ♭ 220 (комплексный)
Акция
действительно
Тариф доступен только при одновременном подключении интерактивного телевидения или телефонии
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 35 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 220 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 35 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет