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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Для интернета везде 200

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
800 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
10 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
200 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
200 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

В тариф входит опция "Яндекс.Диск + 5 ГБ"
При подключении тарифа действуют выгодные условия на мобильную связь:

  • 250 руб./мес.
  • 300 минут
  • 50 SMS
  • 10 Гб