Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Экспресс 200
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Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Абонентская плата
- 499 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 10 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 200 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет