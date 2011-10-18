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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Облачный ADSL

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Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 4 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
850 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
10 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
4 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Дополнительное преимущество тарифа: увеличение объема Яндекс.Диска на 1 ТБ в месяц (входит в тариф)

Дополнительные услуги:

  • Увеличение объема диска на 100 ГБ (80 руб./мес.)
  • Увеличение объема диска на 1 ТБ (200 руб./мес.)