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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Для интернета везде 10

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Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
550 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
10 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
10 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет