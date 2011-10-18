Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Для впечатлений везде 200
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 850 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 20 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 200 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 200 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-пакет "Твой Стартовый"
- Количество каналов
- 129 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
При подключении тарифа действуют выгодные условия на мобильную связь:
- 400 руб./мес.
- 400 минут
- 50 SMS
- 20 Гб