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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Для спокойствия 10

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Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
650 ₽

В тариф входит услуга Видеонаблюдение, а также рассрочка на видеокамеру.

Оборудование
  • Платная аренда
  • Рассрочка
Стоимость оборудования
10 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
10 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Дополнительные 7 дней хранения видеофрагментов: 90 руб./мес.
  • Дополнительные 23 дня хранения видеофрагментов: 190 руб./мес.