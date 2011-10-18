Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Для спокойствия 10
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Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Абонентская плата
-
650 ₽
В тариф входит услуга Видеонаблюдение, а также рассрочка на видеокамеру.
- Оборудование
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- Платная аренда
- Рассрочка
- Стоимость оборудования
- 10 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 10 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Нет
- Дополнительные услуги
- Дополнительные 7 дней хранения видеофрагментов: 90 руб./мес.
- Дополнительные 23 дня хранения видеофрагментов: 190 руб./мес.