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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Для впечатлений везде 60

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
750 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
20 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-пакет "Твой Стартовый"

Количество каналов
125 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

При подключении тарифа действуют выгодные условия на мобильную связь:

  • 400 руб./мес.
  • 400 минут
  • 50 SMS
  • 20 Гб