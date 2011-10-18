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Интернет-тариф от компании ГелиосНет

Орфей 2

Основные характеристики
  • подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
  • скорость до 4 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Спутниковый интернет/VSAT
Абонентская плата
1 700 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
4 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Ограничение: 8.8 Гб
Посуточная тарификация
Нет

Трафик сверх лимита: в выходные дни 10 коп./Мб, в рабочие - 45 коп./Мб

Наличие ТВ
Нет