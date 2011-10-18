Интернет-тариф от компании ГелиосНет
Орфей 3
Основные характеристики
- подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
- скорость до 6 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Спутниковый интернет/VSAT
- Абонентская плата
- 3 000 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 6 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Ограничение: 17.6 Гб
- Посуточная тарификация
-
Нет
Трафик сверх лимита: в выходные дни 10 коп./Мб, в рабочие - 40 коп./Мб
- Наличие ТВ
-
Нет