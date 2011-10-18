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Интернет-тариф от компании ГелиосНет

Лунный свет 1

Основные характеристики
  • подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
  • скорость до 1 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Спутниковый интернет/VSAT
Абонентская плата
400 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
1 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Ограничение: 0.45 Гб
Посуточная тарификация
Нет

Включенный трафик: 150 Мб днем + 300 Мб ночью
Трафик сверх лимита: 1,6 руб./Мб днем / 48 коп./Мб ночью

Наличие ТВ
Нет