Интернет-тариф от компании ГелиосНет
Лунный свет 1
Основные характеристики
- подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
- скорость до 1 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Спутниковый интернет/VSAT
- Абонентская плата
- 400 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 1 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Ограничение: 0.45 Гб
- Посуточная тарификация
-
Нет
Включенный трафик: 150 Мб днем + 300 Мб ночью
Трафик сверх лимита: 1,6 руб./Мб днем / 48 коп./Мб ночью
- Наличие ТВ
-
Нет