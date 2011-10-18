Интернет-тариф от компании ГелиосНет
Лунный свет 2
Основные характеристики
- подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
- скорость до 2 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Спутниковый интернет/VSAT
- Абонентская плата
- 890 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 2 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Ограничение: 1.15 Гб
- Посуточная тарификация
-
Нет
Включенный трафик: 350 Мб днем + 800 Мб ночью
Трафик сверх лимита: 1,1 руб./Мб днем / 47 коп./Мб ночью
- Наличие ТВ
-
Нет