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Интернет-тариф от компании ГелиосНет

Лунный свет 2

Основные характеристики
  • подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
  • скорость до 2 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Спутниковый интернет/VSAT
Абонентская плата
890 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
2 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Ограничение: 1.15 Гб
Посуточная тарификация
Нет

Включенный трафик: 350 Мб днем + 800 Мб ночью
Трафик сверх лимита: 1,1 руб./Мб днем / 47 коп./Мб ночью

Наличие ТВ
Нет