Интернет-тариф от компании ГелиосНет
Лунный свет 3
Основные характеристики
- подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
- скорость до 4 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Спутниковый интернет/VSAT
- Абонентская плата
- 2 000 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 4 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Ограничение: 3.1 Гб
- Посуточная тарификация
-
Нет
Включенный трафик: 1,1 Гб днем + 2 Гб ночью
Трафик сверх лимита: 95 коп./Мб днем / 46 коп./Мб ночью
- Наличие ТВ
-
Нет