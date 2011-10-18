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Интернет-тариф от компании ГелиосНет

Лунный свет 3

Основные характеристики
  • подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
  • скорость до 4 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Спутниковый интернет/VSAT
Абонентская плата
2 000 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
4 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Ограничение: 3.1 Гб
Посуточная тарификация
Нет

Включенный трафик: 1,1 Гб днем + 2 Гб ночью
Трафик сверх лимита: 95 коп./Мб днем / 46 коп./Мб ночью

Наличие ТВ
Нет